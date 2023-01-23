『【タグ付き♡未使用品】クードシャンス トレンチコート サイズS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 01分に出品され03月30日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,944円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ライトブルー（ライトグレーに近いです）

サイズ 36／S（※下記、肩幅等の採寸は素人採寸です）

価 格 30,800円（税込）



秋から春にかけて活躍するトレンチコートです！

ショート丈でパンツやスカートどちらにも合わせやすいです♡



新品を購入し大切保管にしていたのですが、コートが増えたため出品します。



特に汚れはありませんが、見落としていたら申し訳ありません。

コンパクトに畳んで発送するため、畳みジワが入ります。

ご理解いただける方、よろしくお願いします。



※素人による自宅保管品ですので、神経質な方及び完璧をお求めの方は購入をお控えください。

※プロフィール内、注意事項を必ずご一読ください。



カラー···ブルー



肩幅···37cm

身幅···43cm

袖丈···58cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: クードシャンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【タグ付き♡未使用品】クードシャンス トレンチコート サイズS