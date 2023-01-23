『ロエベショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 36分に出品され03月06日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ



オールドロエベ



ヴィンテージエンリケロエベナッペ￼

ショルダーバック



カラー 紺、赤、金



素材 レザー本革



サイズ 縦 15.5cm

横 24.5cm

マチ 8cm



ショルダー丈 101.5cm 長さ調節可能



内側 フリースペース 1

ファスナースペース 1



ベタ付きや粉吹き等はございません



基本的中古品でご理解していただき、どうぞご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロエベショルダーバッグ