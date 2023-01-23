『エルエルビーン L.L.BEAN コーチジャケット L ビンテージ 80 USA【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 16時 17分に出品され03月14日 16時 17分に終了予定です。即決価格は14,235円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内のビンテージショップで購入したL.L.BEANの名作コーチジャケットです。

また、希少で人気の高いオリーブグリーンです。

球数の少ない上品で雰囲気の良い人気のあるお色です。



サイズ表記はゆとりもって着用できる一番需要のあるメンズのLARGEです。

MEDIUMサイズやX-LARGEサイズ、フロントの合わせが逆になるレディースサイズなどは古着屋さんでも見かけることもございますが、メンズのLARGEは本当に見なくなってきました。

着丈約76㎝、身幅約67㎝、袖丈約61㎝、肩幅約52㎝です。



エルエルビーンのコーチジャケットの特徴であるチンストが付きます。

今の時代には無い厚手で無骨なナイロン地がとても雰囲気があります。

シャモアクロスの裏地がある為、着心地も良く防寒性も高いです。



定番デザインの為、使い勝手はとても良いです。



お探ししてた方はこの機会にいかがでしょうか。探すとなかなか出てこないアイテムかと思います。



状態ですが、背面のセンター部分に3㎝ほどのリペアがあります。綺麗に内側からリペアされているため、着用に支障はなく、着ていてあまり目立つものでもないかと思います。

その他は自然な着用感はあるものの、特筆すべきようなダメージは無いと思いす。

よく腕のゴムが伸び切っているものもありますが、しっかりとした伸縮性が残っております。

欠損しがちな裾のコードやネックのひっかけヒモもあります。

ただ、ビンテージ品であることをご理解の上、ご購入後はNCNRでお願い致します。

ご不明点や気になる点あれば、何なりとご質問下さい。



また今回他にも良いものを色々出品していますので、よかったらご覧下さい。 宜しくお願い致します。





LL BEAN エルエルビーン L.L.BEAN コーチジャケット L LARGE ビンテージ 80S 筆記体 USA アメリカ製 アノラック オンブレ ウール SUPREME 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エルエルビーン

L.L.BEAN

コーチジャケット

L

ビンテージ

80

USA