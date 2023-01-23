『Coach ホワイト レザー バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 47分に出品され03月29日 00時 47分に終了予定です。即決価格は10,573円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

このCoachのバッグは、洗練されたホワイトレザーで作られており、どんなスタイルにもマッチします。



【機能的な内部】

ジッパー付きポケットを備えた内部構造は、収納力があり、必要なアイテムを安全に保管できます。



【多様なスタイル】

ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても使用可能なデザインで、シーンに応じて使い分けられます。



- ブランド: Coach

- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- デザイン: ハンドバッグ

- 内部構造: ジッパー付きポケット

- スタイル: ショルダーバッグ

- ストラップ: 取り外し可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

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ホワイト

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