『ミステリーランチ MYSTERY RANCH アーバンアサルト 24L リュック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 20時 31分に出品され05月03日 20時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ミステリーランチ MYSTERY RANCH アーバンアサルト 24L バックパック リュック

になります。



カラー シャドウ / SHADOW



素材 本体：500D コーデュラナイロン



スペック 開閉様式：両開きダブルファスナー式



サイズ

最大サイズ ： 縦幅47cm 横幅35cm 厚18cm

最小サイズ ： 縦幅35cm 横幅27cm 厚15cm

サイズ幅(上部) ： 27cm

サイズ幅(下部) ： 31cm

本体(容量) ： 24L

重量 ： 約 1245g





・アーバンアサルト24 バックパック / MYSTERY RANCH Urban Assault 24 BACKPACK



洗練されたスタイルと機能性を体現する多用途なデイパック。

定評のある3ジップデザインと改良された内部ポケットでさらに使いやすくなりました。

PC用とドキュメント用のそれぞれ独立したスリーブ、内部の複数メッシュポケットで中身を整理可能。

効率を高めてくれます。

・ペンポケットとコードポケットが重ねられたドキュメントポケット

・ジッパー式トップポケット

・パッド入りPCスリーブ

・ドキュメント／タブレットスリーブポケット

・内部の2つのメッシュジッパーポケット

・サイドボトルポケット



石井スポーツで購入。

2-3ヶ月使用。大切に使用してましたので、使用感も少なく状態良好です。

さらに大きいサイズが欲しくなってきた為、出品いたします。



即購入可。

すり替え防止の為、返品返金の対応は致しません。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ミステリーランチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ミステリーランチ

MYSTERY

RANCH

アーバンアサルト

24L

リュック