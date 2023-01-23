『jacadi ジャカディ リバティフード パーカ 12a 152【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 06分に出品され03月22日 03時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 jacadiのリバティ柄が好きで、昨年、大阪限定販売だったこちらを取り寄せましたが、子どもがが着ませんでした。室内で試着のみですが、タグを外してしまったので「未使用に近い」にしています。



18000円くらいだったと思います。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 150cm ブランド: ジャカディ