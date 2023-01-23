『CHANEL 美品 キャビアスキン チェーンウォレット 黒 財布 ショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 03分に出品され03月16日 10時 03分に終了予定です。即決価格は32,859円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます＾＾



ヴィンテージ CHANELのチェーンウォレットです。

希少な美品のお品物となります！

人気の キャビアスキンです。

いつもの装いをランクアップさせてくれる、大きな ココマークのくっきりとした型押しが素敵です＾＾

ポケットも沢山あり、使い勝手も◎です★

しっかりとマチがあり、スマホも入ります。



25年ほど前に銀座並木通りのCHANELブティックで購入しました。

シリアルシール、箱、保存袋ありの確実な正規品となります。

真鍮できるポイントはしっかりと写真にも収めております！



チェーンは取り外しが可能なので、財布 ポーチ クラッチバッグ として使用することもでき、幅広い使い方が楽しめます。



状態は、写真のとおり、ヴィンテージ品としては綺麗な状態です。

経年による多少の使用感はありますが、角スレもなく、刻印もしっかり残っており、機能的にも問題はなく、まだまだ素敵に使用できる状態です。

ボタンも、しっかり留まります。





※チェーンと、チェーンを取り付ける金具部分は、後付けとなります。

熟練の革職人による手作業にて作成しており、写真の通り、取り付け部分は、後付けとは分からない仕上がりです。外側からも全く見えません。

チェーンも、着用していても美しく見えるバランスで作成して頂いております。





※大変年代物となり、自宅保管品の為、新品同様ではない事をご承知下さい。

ヴィンテージ 品にご理解のない方、神経質な方はご購入をお控えください。



今、ヴィンテージCHANELの高騰が止まりません！

他にはないお得な金額となっています。

お探しの方、この機会に如何でしょうか？



【サイズ】

縦:約11.5cm

横:約19cm

マチ:約4cm

チェーン約122㎝



【付属品】

箱

保存袋

説明書













カラー···ブラック

ライン名···ココマーク 型押し

素材/種類···レザー/ファー系

素材/詳細···キャビアスキン

モチーフ···ココマーク



カラー···ブラック

シャネル/スキン/素材···キャビアスキン

シャネル/持ち手···チェーンショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

美品 キャビアスキン

チェーンウォレット 黒 財布 ショルダー