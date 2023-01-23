『CHANEL 美品 キャビアスキン チェーンウォレット 黒 財布 ショルダー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 03分に出品され03月16日 10時 03分に終了予定です。即決価格は32,859円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
サイドポーチ FEILER × familiar
¥ 9749
atao バッグ 2way ネイビー
¥ 9750
HERMES（エルメス） クリック16 ショルダーウォレット ショルダーバッグ
¥ 115830
美品✨HIROFU ヒロフ チェスタ トートバッグ レザー 本革 シルバー
¥ 11700
ジミーチュウ スタッズショルダーバッグ ネイビー
¥ 22500
エルベシャプリエ 701GP(ヴィゴーニュ×モカ) 【toooo様専用】
¥ 15000
美品✨ヴィヴィアンウエストウッド レザー ボストンバッグ オーブ ロゴ
¥ 14000
12300-1【ルイヴィトン】ハンドバッグ/ダミエアズール/ストレーザ/ホワイト
¥ 34132
ドルチェアンドガッバーナ レース柄トートバッグ
¥ 15840
セリーヌ/CELINE トリオンフ ミニショルダー
¥ 10140
NOMADIS × Demi-Luxe BEAMS 別注 トートバッグ
¥ 7410
ザネラート ZANELLATO ポスティーナ M ショルダーバッグ
¥ 16509
コンビ マザーズショルダーバッグ
¥ 5399999
サルヴァトーレフェラガモ ダブルガンチーニ ハンドバッグ ワンショルダー 本革黒
¥ 10750
PORTER COUNTER SHADE BALLOONSAC バルーンサック
¥ 11500
シャネル CCフィリグリー パイソン×ツイード バニティ 2wayバッグ
¥ 206280
MICHAEL KORS*新品！2024購入ショルダーバッグ*マイケルコース*
¥ 9533
FENDIフェンディ マンマバケット ジャージ FF金具 ラビットファー
¥ 25760
落札価格32859円
185 入札履歴
終了
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