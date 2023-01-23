『コーチ オールドコーチ 2weyショルダーバッグ ネイビー 9942【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 11分に出品され03月28日 01時 11分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

コーチ COACH オールドコーチOLDCOACH ハンドバッグ ショルダーバッグ 2ウェイ チャーム付き





■サイズ

たて 22cm

よこ 24.5 cm

まち 10 cm

ショルダー 111− 120cm

金具含まず

平置き実寸



■仕様

メイン収納×1

オープンポケット×1

ファスナー収納×1



■カラー

ネイビー 紺色

黒っぽく見えますがネイビーです



■素材

レザー



■付属品

なし



■状態

小キズはありますが使用感少なく

比較的きれいなお品になります





■購入先

ブランド買取販売店





あくまでも中古品ですので ご了承の上よろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ オールドコーチ 2weyショルダーバッグ

ネイビー 9942