『HUKURO iPhone14 手帳型 ケース 栃木レザー 本革 スマホケース 落下防止 グリップ カバー ストラップホール 持ちやすい フ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 08時 17分に出品され04月10日 08時 17分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HUKURO iPhone14 手帳型 ケース 栃木レザー 本革 スマホケース 落下防止 グリップ カバー ストラップホール 持ちやすい フ



【商品説明】

・※株式会社JACA JACAが製造・販売する製品は知的財産権の取得を行っております。※本製品は知的財産権を取得しています。

・【お届け内容】本体/取扱説明書/修繕用粘着テープ

・【仕様】バックグリップ、マグネット式フラップボタン、内側ポケット、ストラップリング付き

・【対応機種】iPhone14(専用)

・【素材】本体：牛革（オイルレザー）/ 栃木レザー【ハードケース】ポリカーボネート



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。