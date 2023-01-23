『【タグ付き】【未使用】Paul Smith 花柄 ワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 12分に出品され03月04日 05時 12分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポール・スミス ワンピース

Paul Smith



⭐商品説明



⭐サイズ

Sサイズ相当

平置き寸法 (cm)

着丈103

身幅42

肩幅40

袖丈54



少しの誤差はご容赦ください。



⭐状態

タグ付きの未使用品です。

目立つダメージの無いお品物になりますが暫く自宅保管していた ワンピースになりますので、あくまで中古品であることを御理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。



神経質な方や完璧を求める方は、お控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【タグ付き】【未使用】Paul

Smith 花柄

ワンピース