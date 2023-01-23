『【国内正規】Stone Island ナイロンメタルダウン ブラック sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 30分に出品され03月03日 09時 30分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランドのナイロンメタルダウンです。

数回着用、オフシーズンに高級クリーニングに出してそのままになってます。カバーついたままお渡しします。

サイズはsサイズ。

肩幅49.0着丈71.0身幅59.0袖丈66.0です。

これから本格的に寒くなっていくので高騰する前に是非。確実な正規品です。ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【国内正規】Stone

Island

ナイロンメタルダウン

ブラック sサイズ