『arturia microfreak vocoder edition【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 01時 20分に出品され04月20日 01時 20分に終了予定です。即決価格は19,475円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入後、あまり使用する機会がなく、機材整理のため出品いたします。



電源アダプター、ボコーダー用マイクが付属します。

元箱に入れてお送りします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし