『UAD apollo Duo firewire オーディオインターフェイス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 30分に出品され03月11日 09時 30分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 universal audioのオーディオインターフェイスです。今年5月に海外サイトで中古購入したものです。金欠のため出品いたします。



傷や汚れなどはありますが、

動作は問題ありません。



電源ケーブルとThunderbolt2ケーブル＋Thunderbolt2 to Thunderbolt3 アダプターが付属します。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DTM・DAW 商品の状態: 傷や汚れあり