『HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（白）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 02時 37分に出品され03月10日 02時 37分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年4月ごろに購入しました。

2ヶ月ほど使用した後に他のキーボードに乗り換えて自宅で保管しておりました。



外箱、付属品の説明書と乾電池が付属します。

本体に目立つ傷などはありません（外箱にはへこみや引っかき傷があります）。

中古品のため、保証はできないことをご理解いただけますと幸いです。



配送の際は外箱に入れてプチプチで梱包して発送します。

どうぞよろしくお願いいたします。



※大変恐れ入りますが、値下げ交渉はお受けできません。ご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし