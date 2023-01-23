『極美品 max mara 白タグ カシミヤ混 ワンピース レザー 42 XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 28分に出品され04月06日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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極美品

max mara 白タグ

カシミヤ ヴァージンウール

牛革 ワンピース

ドルマンスリーブ ボートネック





max maraの最高級ライン

カシミヤ8%混の上質な薄手ワンピースです。

袖は七分袖で、ドルマンスリーブになっており、ゆったりとしたシルエットです。

牛革のラインが入りとてもおしゃれな印象です。



⭐️商品状態



使用回数少なく、極美品です。

特筆するダメージ等なく、まだまだ安心してご使用いただけます❁







⭐️平置きサイズ(cm)



表記 42(XL相当)



着丈92

裄丈60

身幅 54

袖幅23



カラーはブラウン系です。



（素人採寸の為、多少の誤差ご了承お願い致します）









メルカリ便にて匿名で発送致します⭐️



畳んで発送致いたしますので畳ジワなどはご了承下さい。



⭐ 素人検品の為、見落としがあるかもしれません。

あくまでも中古品になるので神経質や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。



⭐️お取置き、専用はトラブル防止の為、行いませんコメントに関わらず即決して頂いた方を優先致します。



商品の状態の確認など、お気軽にお声掛けください⑅◡̈*



カラー···ブラウン

柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 極美品 max

mara

白タグ カシミヤ混 ワンピース レザー 42

XL