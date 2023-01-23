『vivienne Westwood ワンピース イタリア製 38 ロングシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 04分に出品され04月17日 00時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood

ヴィヴィアンウエストウッド

ワンピース

ロングシャツ

イタリア製

38



レーヨン100%

ポケット左右一個ずつ



サイズ 表記 38

平置き採寸 (cm)

着丈135

身幅65

肩幅56

袖丈61

素人採寸につき誤差はご容赦ください





ワンピースとしても、前を外してカーディガンにもお好きなように使えます。えりも結べます。

インポートなので袖も長めです。

数箇所小さなきっかけや毛羽立ちはございますが、色あせや破れたところもなく特筆するようなダメージのない状態です。

全体的にはきれいな状態だと思います。

貴重なヴィヴィアンです。



あくまで古着とご理解ください。

なるべくコンパクトにして発送させていただきますので、おりじわがつくことも合わせてご理解ください。



カラー···パープル



柄···無地



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ vivienne

Westwood



ワンピース イタリア製 38

ロングシャツ