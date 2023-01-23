『【ヨーロッパ製】KENZO ケンゾー ロゴ刺繍 DEEP eye スウェット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 45分に出品され03月11日 19時 45分に終了予定です。即決価格は9,347円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着堂スウェット_パーカー

#古着堂



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【商品説明】



【ポルトガル製】KENZO ケンゾー ロゴ刺繍 DEEP eye スウェット



◉ブランド : KENZO



◉着用感 : M-L

◉表記サイズ : M

(カテゴリーは着用感のサイズを記載させていただきます。実寸サイズを参考にお願い致します)



◉実寸サイズ(平置き) : cm

着丈 : 65

肩幅 : 46

身幅 : 53

袖丈 : 64



◉素材 : コットン 100%



◉カラー : ブラック (黒)



◉ポイント :

古着特有のヴィンテージ・一点物アイテム

レアな雰囲気がたまらない商品です



◉状態 :

目立つ傷、汚れはないと思います



#ケンゾー古着堂 A-4620 4290t10

#古着堂 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【ヨーロッパ製】KENZO

ケンゾー

ロゴ刺繍

DEEP

eye

スウェット