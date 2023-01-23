『希少 NIKE LAB 19ss NRG DH JACKET 解体 再構築【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 46分に出品され03月09日 03時 46分に終了予定です。即決価格は20,592円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE M NRG DH JACKET 再構築レイヤードナイロンジャケット



19AWの名作。ナイキのナイロンジャケットを何枚も巻き付けたような sacai （サカイ）を彷彿とさせるデザインの再構築ジャケットです。



コレクションにも相応しいかなり作り込まれた洋服です。普通のデザイナーズブランドだったら10万円以上はしそうな出来です。



AV8265-010



サイズL

着丈:77

袖丈70

身幅67



ナイキラボ コレクション

19ssシーズン

NRG DH JKT

解体再構築 ドッキング ナイロンジャケット ボンバージャケット



再構築系が好きな方には堪らない逸品かと思います。

構造はもはや意味不明です。

ポケットもジップも無数にあり、素材違いのナイロンジャケットが複雑に組み合わさっています。



作りはかなり大きめです。



ナイキのナイロンブルゾンを4着再構築した1着となっております。

再構築系が好きな方には堪らない逸品かと思います。

構造はもはや意味不明です。

ポケットもジップも無数にあり、素材違いのナイロンジャケットが複雑に組み合わさっています。



販売後即完売した人気商品です。



再構築 リメイク加工 sacai

青 カラフル クレイジーアウター

ナイキラボ コレクション

19ssシーズン

NRG DH JKT

解体再構築 ドッキング ナイロンジャケット ボンバージャケット



supremeやOff-White、sacaiなどお好きな方におすすめです。



105.29450rrin 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

NIKE

LAB

19ss

NRG

DH

JACKET

解体

再構築