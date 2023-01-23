『ロウロウマウンテンワークス アンテロープ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 06時 28分に出品され04月05日 06時 28分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ロウロウマウンテンワークス アンテロープです。

サイズ M/L



容量36-40L

重量650g



定価34,100円



※サイズなど詳細は公式サイトをご確認ください。





カラー···レッド

素材···コットン



目立った汚れや傷はなく、中古美品ですが素人管理であることご了承ください。



ご希望の価格ございましたら、お気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ロウロウマウンテンワークス アンテロープ