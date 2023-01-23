『YAMAHA AG03オーディオインターフェイス AT2020マイク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 00時 55分に出品され04月04日 00時 55分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Yamaha AG03MK2 ミキシングコンソール marantzマイクのセット
¥ 12500
ベリンガー USBコンデンサーマイク ボーカル スタンドマウント付き C-1U
¥ 7176
Audio-Technica AT4040 コンデンサーマイク
¥ 12250
Logicool G Blue Yeticaster Yeti マイク
¥ 8580
FOCUSRITE フォーカスライト ISA One マイクプリアンプ
¥ 26000
【極美品・レストア済】カセットMTR TASCAM PORTA ONE
¥ 26312
音質の❗ SONY ECM-MS957 コンデンサーマイク
¥ 10920
Blue YETI NANO ※ポポ様専用
¥ 9360
送料込 AUDIX f10
¥ 8926
ベルトバック Clear-com RS-501 2台 中古 動作確認済
¥ 7800
Fethead マイクプリアンプ ラインブースター 未使用品
¥ 7800
PreSonus Eris Pro 8 モニタースピーカー 1/2
¥ 22000
【美品】NEUMANN ノイマン TLM102
¥ 26312
SHURE BETA52A バスドラム用マイク
¥ 9750
NEUMANN (ノイマン) KMS105 コンデンサーマイク
¥ 20700
Teisco(テスコ)、ダイナミックマイク、ビンテージ DM-306
¥ 9230
クラシックプロ CWR-802plus
¥ 12500
audio-technica AT2035 コンデンサーマイク
¥ 7020
落札価格10725円
616 入札履歴
終了
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