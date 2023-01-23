『YAMAHA AG03オーディオインターフェイス AT2020マイク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 00時 55分に出品され04月04日 00時 55分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AT2020マイク,YAMAHA AG03セットで送らせて頂きます。

配信にいかがでしょうか。使わなくなったので売ります。少し汚れがありますが使えます。

【高品質な音質】

YAMAHA AG03は、24bit/192kHzの高サンプリングレートを提供し、クリアでプロフェッショナルな音質を実現します。



【多彩な接続オプション】

USB接続に加え、AUXやヘッドセット端子も搭載しており、様々な機器との接続が可能です。



【エフェクト機能】

COMP/EQやEFFECT機能を搭載しており、音質を自由に調整できます。



- ブランド: YAMAHA

- モデル: AG03

- タイプ: ミキシングコンソール

- 接続端子: USB, AUX, ヘッドセット

- モニター出力: モニター出力あり

- エフェクト: COMP/EQ, EFFECT

- 入力チャンネル: CH1-2G, CH2-3G

- サンプリングレート: 24bit/192kHz



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: やや傷や汚れあり