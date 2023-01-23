『【新品】完全再現 ヘッドホン ネオ モデル【モンスト】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 37分に出品され04月30日 06時 37分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンスターストライク

完全再現 ヘッドホン ネオ モデル PERFECTLY RECREATED HEADPHONE NEO MODEL

新品未使用になります。

コレクションとして購入しましたが、出品いたします。



以下商品ページからの引用です。

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「ネオ」のキャラクターデザインをもとに忠実に再現！

細部までこだわった「完全再現」にふさわしいクオリティの高機能なヘッドホンです！

操作時に「ネオ」の音声で案内してくれるボイスガイダンスも収録。本体がLED発光する特殊なギミックも搭載された特別仕様です。さらに！セラムキューブをイメージした豪華な特製アクリルボックス入りです！



ボイスガイダンスは、「ネオ」（CV.水瀬いのり）の新規録り下ろし！

「リバースモード」と「ハローワールドモード」の2つのセリフパターンからボイスを選ぶことが可能！気分によって好きなボイスを選んで楽しめます！

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【機能まとめ】

ノイズキャンセリング

アンビエントモード（ 外音取り込み機能）

バッテリー50時間

LED発光

ネオのボイスガイダンス入り（ 「リバースモード」と「ハローワールドモード」）

マイク内蔵通話可能

-------- 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミクシィ