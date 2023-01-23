『【MS GRACY/エムズグレイシー】ロングワンピース 花柄 Aライン フレア【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 21時 53分に出品され04月18日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G329※55



#NIKOSHOP☆レディースアパレル





☆ブランド：MS GRACY、エムズグレイシー





☆状態：写真にてご確認下さい (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

ほんの少し汚れあり





☆SIZE（サイズ）：S



着丈: 90cm

肩幅: 31cm

身幅: 34.5cm

袖丈: 15.5cm





☆購入元:日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リユースショップ

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※素人平置き採寸のため多少の誤差はご了承ください。



※簡易梱包の発送となります。

（商品によっては圧縮する場合もございます）



※商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい(ToT)



※特に状態に敏感な方はご購入をお控え下さい。



※商品のデザイン

状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります



※購入後のクレームは対応しかねますので、気になる方は評価前にコメントをお願い致します



カラー...ブラック



柄...花柄



季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【MS

GRACY/エムズグレイシー】ロングワンピース 花柄 Aライン フレア