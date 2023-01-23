『ReFa ドライヤー ジャンク品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 25分に出品され03月13日 18時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️ジャンク品⚠️

こちらほとんど使っていなくまだ問題なく

熱風冷風ともに使用できますが

リコールがかかってる年数の商品になるので

いつまで使えるかは保証できません...。

部品などが欲しい方などにお譲りします。

リコール対応は受付済みなので

こちらの商品と新しいものとは交換できません。

ご理解の上宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リファ