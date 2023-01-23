『最高級正規品CHANELシャネル毛皮襟ファーロングコート黒サイズ42マトラッセ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 40分に出品され03月06日 13時 40分に終了予定です。即決価格は77,280円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★最高級正規品

CHANEL フェイクファーお襟毛皮 黒デニム

ロングコート★★★

★★★MADE IN ITALY.★★★

（お胸元CHANELロゴブローチ、ハンガー、ガーメントケースetc.商品に含まず、ご了承下さいませ）



★購入場所:CHANELブティック直営店

(シャネル株式会社タグ付)



★品番:02A

P20193W03077 B2089



★お色:黒



★状態:着用少ない新品同様ですが保管中白タグ少し変色あり、個人保管品



★おsize42

（実寸をご参照MからXL着用可。

尚、素人採寸少しの誤差はお許し下さいませ）

肩幅44㎝、袖丈58㎝、着丈115㎝、身幅61㎝



★品質

Coat:75%cotton, 25%polyester,Lining:63%acrylic, 22%polyester, 5%spandex,



★★品質、縫製共に上質。お襟からフロント、お袖口にかけてフェイクファー毛皮が施された、大変ゴージャスなCHANEL デニムロングコートご検討下さいませ。



着丈···ロング

素材···デニム

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

カラー···ブラック

フード···フードなし





❤️ご購入前に❤️

お顔が見えないゆえ気持ちの良いお取引を心がけてございます。

ご使用頂いてございます携帯やパソコン環境により多少の彩度やコントラストの違いがある場合もあり予めご了承下さいませ。

尚、商品状態に関し忠実に説明記載してございますが一度人の手に渡ったお品でございます。

CHANEL直営店購入同等の完璧なお品をご希望、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

高額商品故トラブル防止の為、商品説明ご一読の上必ずご不明な点はご購入前にご質問下さると幸いでございます（ペット、喫煙者無）



カラー···ブラック



着丈···ロング



ファー種類···フェイクファー/エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最高級正規品CHANELシャネル毛皮襟ファーロングコート黒サイズ42マトラッセ