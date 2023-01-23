『ジャンポール・ゴルチエ トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 16時 46分に出品され03月15日 16時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

他でも出品中のため、必ず購入前にコメントお願い致します。代行サービスの方は評価が遅くならない方でお願い致します



10/16更新

1000円お値下けしました



東大阪市で直接お引取り可能の場合はさらに1000円お値引き致します。こちらも購入前にコメントしてください。近鉄線・布施～花園の間です。タイミングが合えば大阪日本橋駅周辺でもお渡しできます。ご相談ください



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ブランド：ジャンポールゴルチエ

模様：ドラゴン

素材：ナイロン(本体)&革(持ち手など)

カラー：ブラック

状態：新品・未使用



長らく押入れにしまい込んでいました

使う機会がないのでお譲りします

とてもカッコ良いです

作りしっかりしてますが軽いです

マグネット開閉



【サイズ】

縦：約28cm (持ち手込み 約47cm)

横：約36cm

幅：約10cm



【ポケット】

後ろ：ジッパー

左右：スナップボタン

中 ：ジッパー、カード入れ



A4ファイル入ります

クリアファイだとマグネットが閉まりますが、20シートファイルなどの大きめの物はマグネットか閉まらなくなります(カバンには収まる)



発送：ダンボールで送る予定です



恐らく廃盤商品

新品・未使用ですが、長く置いていた品ですので、臭いが気になる方、神経質な方には向きません



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何か気になる事があれば気軽にコメントしてください。仕事ですぐに返信出来ない場合がありますのでご了承ください



ジャンポール・ゴルチエ、ジャンポール・ゴルチェ、ジャンポール・ゴルティエ、ドラゴン、ブラック、黒、トートバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャンポールゴルティエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ジャンポール・ゴルチエ

トートバッグ