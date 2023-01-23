『❤️セール❤️219⭐️極上発色⭐️【イリュージョン】クリスマスローズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 03時 53分に出品され03月16日 03時 53分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❤️セール❤️



☘️在庫を順次出品しております。

同一個体はまとめて出品いたしますので、売り切り状態となり、在庫は無い事がほとんどです。

様々な理由で、たまに後からの出品もございますが、少数派となります。

お気に入りは、お早めにお求め下さい。







【イリュージョン】

⭐️極上発色⭐️の逸品です♪♪

凄いお色です♪♪

銅葉とのカラーコンビネーションが素晴らしく、

大人の雰囲気を醸し出しています♪♪

流石、【イリュージョン】ですね!!!





微香



★小輪★



カップ



オーレア



コンパクトなフォルム



横向き咲き



銅葉



大木ナーセリー



株分け





☘️☘️【ラスト一株】の記載、中止☘️☘️

全ての在庫把握不可の為ご了承下さい。



★1株のみの株分け商品の出品も御座いますので、御了承願います★



★同一個体の在庫はあまり御座いません。お気に入りの個体は、お早めにご購入願います★





【画像】

花のお顔や、全体のフォルム(株分け前)、

タグ等(参考にご覧下さい。商品には、付属しない場合があります。)



4 枚目以降が、

2024/11/10 のお届けする商品の株自体の画像(状態によっては管理の為に葉、茎、花をカットする場合が御座います。)です。







【発送】



ポットから抜き、土を落とし、第4種郵便局での発送となります。補償は御座いません。ご理解の上、ご購入願います。



ポット入りのままで、メルカリ便(宅急便、又は、ゆうパック) 補償有りをご希望の方は、追加料金をご負担頂ければ承りますので、ご購入前にご一報願います。専用をお作り致します。





⭐️ポットでの発送の場合⭐️

1～2株で、1200円

3〜4株で、1400円

5〜6株で、1600円

ご負担いただいております。





⭐️同時購入⭐️

一株増える毎に100円の同時購入お値引きを致しております❣️



☘️☘️☘️

特価、セール、フェア等の、お値引きやお買い得商品は、除外致します。

☘️☘️☘️



尚、発送準備完了までに、追加で商品購入を御希望でしたら、一度コメントよりお問い合わせ下さい。



多くの株を、同時購入、同梱いただくと、お得となっておりますので、是非、ご検討ください。





土日祝日の発送はお休みさせて頂きます。



植物という性質上、該当する項目が見当たらない為、新品としていす。



#クリスマスローズ



品種名···クリスマスローズ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>苗>>>花 商品の状態: 新品、未使用