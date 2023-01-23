『５弦ベース フェルナンデス グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 48分に出品され04月20日 23時 48分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|フェルナンデス
FERNANDES FRB-40 PJベース フェルナンデス エレキベース
¥ 9945
Pignose PGB-200 エレキベース ブラック 黒 アンプ内蔵
¥ 12600
Darkglass Microtubes B3K ベース用オーバードライブ
¥ 12750
【egoism5628様専用】Vivie/Rhinotes ベースエフェクター
¥ 13000
FENDER JAPAN ジャズベースNシリアル 93-94年のフジゲン製品?
¥ 27500
【Squier】Affinity Series Jazz Bass ジャズベース
¥ 14520
【希少】Hofner ヘフナー bass hct500/1J バイオリンベース
¥ 53040
★希少★ TOKAI ジャズベース カスタムエディション
¥ 12944
Bacchus BJB-600G JEM/R 3TS
¥ 20974
sago Classic Style J4 Abyss
¥ 71400
FenderUSA Vintage62JazzBass 3TS
¥ 123200
Momose MJ Five2-STD/NJ 5弦ベース
¥ 96195
Tech21 SANSAMP YYZ ゲディ・リー RUSH プリアンプ
¥ 13000
Fender USA Professional Ⅱ PB
¥ 76820
【美品】Spector Performer Special Active
¥ 18952
Triumph Sonic master Bass トライアンフ プレベ
¥ 10530
IBANEZ アクティブベース SRX390 状態良好ハードケース発送！
¥ 11750
Sire V8 5st White Blonde Marcus Miller
¥ 58140
落札価格22950円
972 入札履歴
終了
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