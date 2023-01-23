『５弦ベース フェルナンデス グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 48分に出品され04月20日 23時 48分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェルナンデスの５弦ベースです。

中古で購入し3年ほど使用しておりました。



□打痕が数箇所あります。自分で把握している傷は全て写真に載せておりますが、気づいていない箇所もある可能性がございます。



□電池なしです。使用には9ボルト電池が必要です。



□弦は現状での発送とさせてください。かなりサビが入っているため、交換をお願いいたします。



以上の点をご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フェルナンデス