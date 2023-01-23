『激レア★未使用タグ付★フランシュリッペ トート yukiemon ねこ 猫【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 11時 37分に出品され03月29日 11時 37分に終了予定です。即決価格は24,900円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランシュリッペのトートバッグ

新品未使用タグ付きです。



百貨店に入っていた直営店で購入しました。

こちらは元々入荷数が少なく、店舗でもすぐに売り切れていたと思います。



使うのが勿体なくて、袋に入れたまま自宅保管していました。

可愛い柄で気に入っていますが、都合により出品することにしました。



サイズ（素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい）

縦 約26㎝

横 約33㎝

マチ 約12㎝

持ち手 約50㎝

ポケット（内側） ファスナーつき1つ、オープンポケット2つ



お値下げのご相談はお控え頂けると助かります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フランシュリッペ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 激レア★未使用タグ付★フランシュリッペ トート yukiemon ねこ 猫