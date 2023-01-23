『challenger ノルディック柄ボアフリースジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 03分に出品され03月17日 01時 03分に終了予定です。即決価格は19,650円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャレンジャーの22a/wボアフリースジャケットです。

目立った傷や汚れ等なく状態は良いです。

サイズはL

着丈73

肩幅53

袖丈65

身幅60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ challenger

ノルディック柄ボアフリースジャケット