『used☆KISS☆1992年ツアーTシャツ☆L☆白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 17時 53分に出品され03月28日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 used☆KISS☆1992年ツアーTシャツです。

USA製です。

袖も腰もシングルステッチです。

色は白です。

サイズはLです。

着丈72センチ脇下幅52センチ肩幅49センチ腕長20センチぐらいです。

生地は薄いです。

以前古着屋さんにて購入してクローゼットにずっと入ってました。

状態は悪くないと思います。

used品としてご理解の上ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: スクリーンスターズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ used☆KISS☆1992年ツアーTシャツ☆L☆白