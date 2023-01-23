『2017 Laptop Sleeve For Lenovo Yoga Book 10.1インチノートブックケースタブレットカバーPUレザースキン防水ハンドバッグ グレー Yoga Book 10.1 case【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 01時 28分に出品され04月23日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8330円
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終了
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