『ライオン止水 101 (20kgペール缶（5kgポリ袋×4）)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 33分に出品され03月11日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,655円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライオン止水 101 (20kgペール缶（5kgポリ袋×4）)
【商品説明】
・コンクリート、モルタルへの接着性が優れています。
・セメント結合材ですので、鉄筋などの金属を腐食しません。
・作業方法が簡単で、特殊な技術が道具を必要としません。
・冬期1分硬化タイプの「♯101」
・短時間に急速硬化し、高強度を発現します。
X0048CLDFW
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 20.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8655円
834 入札履歴
終了
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