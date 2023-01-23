『ライオン止水 101 (20kgペール缶（5kgポリ袋×4）)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 33分に出品され03月11日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,655円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライオン止水 101 (20kgペール缶（5kgポリ袋×4）)



【商品説明】

・コンクリート、モルタルへの接着性が優れています。

・セメント結合材ですので、鉄筋などの金属を腐食しません。

・作業方法が簡単で、特殊な技術が道具を必要としません。

・冬期1分硬化タイプの「♯101」

・短時間に急速硬化し、高強度を発現します。

X0048CLDFW

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 20.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。