『ホップフィット ミニオンズ 0190【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 59分に出品され03月18日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホップフィット ミニオンズ 0190



【商品説明】

・TM & (C)Universal Studios

・対象年齢 :3才以上



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 71.60 cm

重量 : 5.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。