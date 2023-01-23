『サンタ・マリア・ノヴェッラ SANTA MARIA NOVELLA ローザノヴェッラ EDC 50ml [880181]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 11時 41分に出品され04月20日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ ブランド ] サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella ( サンタマリアノヴェッラ )



[ 用途／種別 ] フレグランスユニセックス 香水



[ 分類 ] 海外正規品（並行輸入品）



[ 原産国 ] イタリア



[ 商品区分 ] 化粧品



[ 外装サイズ ]

横幅6.3cm x 高さ8.9cm x 奥行3.7cm



[ 商品説明 ]

オーデコロン



・暖かい春の目覚めを表現した魅惑的でフローラルなフレグランス



香調：フローラル・スパイシー

トップノート：レモン、プチグレイン

ミドルノート：キャベッジ（センティフォリア）ローズ、ジャスミン、クチナシ

ベースノート：パチュリ、サンダルウッド、シダーウッド、ムスク



[ 注意事項 ]

複数のパッケージがあり、予告なく変更される場合もございます。その際のパッケージのご指定はお受けしておりません。