『サンタ・マリア・ノヴェッラ SANTA MARIA NOVELLA ローザノヴェッラ EDC 50ml [880181]【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 11時 41分に出品され04月20日 11時 41分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ ブランド ] サンタ マリア ノヴェッラ Santa Maria Novella ( サンタマリアノヴェッラ )
[ 用途／種別 ] フレグランスユニセックス 香水
[ 分類 ] 海外正規品（並行輸入品）
[ 原産国 ] イタリア
[ 商品区分 ] 化粧品
[ 外装サイズ ]
横幅6.3cm x 高さ8.9cm x 奥行3.7cm
[ 商品説明 ]
オーデコロン
・暖かい春の目覚めを表現した魅惑的でフローラルなフレグランス
香調：フローラル・スパイシー
トップノート：レモン、プチグレイン
ミドルノート：キャベッジ（センティフォリア）ローズ、ジャスミン、クチナシ
ベースノート：パチュリ、サンダルウッド、シダーウッド、ムスク
[ 注意事項 ]
複数のパッケージがあり、予告なく変更される場合もございます。その際のパッケージのご指定はお受けしておりません。
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ジョーマローン イングリッシュ ペアー＆フリージア コロン 30ml JO MALONE ENGLISH PEAR ＆ FREESIA COLOGNE [9090]冬
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ジョーマローン ワン フィフティー フォー コロン 30ml JO MALONE 154 COLOGNE [4614]冬
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ジョーマローン フィグ ＆ ロータス フラワー コロン 30ml JO MALONE FIG ＆ LOTUS FLOWER COLOGNE冬
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落札価格8652円
635 入札履歴
終了
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