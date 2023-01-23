winvin 防水一眼レフ/デジタル一眼レフカメラバックパック ショルダーバッグ トラベルケース Canon Nikon Sony デジ 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

Portablebackpackcompatibletravel・オレンジ

・・Color:オレンジ

・防水ナイロン: 耐久性、防水性、お手入れが簡単で汚れにくい高級ナイロン素材で作られています。

・三脚ストラップ: 三脚ホルダーとベルトは、移動中に三脚をしっかり保護するように側面に設計されています。

・互換性: Canon、Nikon、Sony、Olympus、Pentax、その他のデジタル一眼レフカメラや写真機器に対応。充電データライン、モバイルウォレット、その他の断片的なグッズ。

・寸法:8.2インチ×12.5インチ×5.1インチ。 移動中の人に最適なこのカメラ バックパックは、仕事や個人的なギアを便利に持ち運ぶことができます。

・デジタル一眼レフカメラとレンズ、3 ? 4枚の追加レンズ、シューマウントフラッシュ、コンパクトな三脚または一脚を収納、保護します。