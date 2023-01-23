『グラン・デリ 銀のさら パウチ 国産鶏ささみ入り ジュレ 成犬用 バラエティ 緑黄色野菜入り、緑黄色野菜・チーズ入り 80g×4個パック×1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 22時 39分に出品され04月08日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,637円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グラン・デリ 銀のさら パウチ 国産鶏ささみ入り ジュレ 成犬用 バラエティ 緑黄色野菜入り、緑黄色野菜・チーズ入り 80g×4個パック×1



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :13×4.5×25cm

・本体重量:0.338kg



【サイズ】

高さ : 17.90 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 41.70 cm

重量 : 5.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。