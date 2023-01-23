『最大33%★8/13限定 バギーポート バッグ BAGGY PORT トートバッグ メンズ FACE フェイス 帆布 A4 YNM-1301【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 43分に出品され04月25日 07時 43分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラーコーティングされた帆布に、下地の帆布カラーがうっすらと見えるのが特徴的な『FACE/フェイス』シリーズのトートバッグ。休日のお出掛けや、デイリースタイルにも合わせやすい仕上がりとなっています。



表地 ｜8号帆布カラーコーティング加工

サイズ｜本体：約 W360（上部）/310（下部）×H340×D150（mm）

ハンドル：高さ 約 240（mm）

重量 ｜約 620グラム

生産国｜日本



※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

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