『デサントゴルフ レディース ゴルフウェア リサイクルメランジ ストレッチ ボックスプリーツ スカート DGWVJE04 2023年春夏モデル【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 13時 19分に出品され03月29日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『3月デザインテーマは北欧デンマーク「コペンハーゲン」。伝統と洗練さが入り交じった街並みや文化をイメージした上品なアーバンスタイルを展開。』ロゴプリントテープ使いがキャッチーな印象のインナーパンツ付きボックスプリーツスカート。ウエスト部のパイピングとプリーツから覗く配色がアクセント。適度なハリ感が特徴のリサイクル（環境配慮）素材を使用し、インナーパンツには吸汗速乾性を備えた素材を使用。ポケットは4つ。《機能》UV CUT（UPF50＋） / 吸汗速乾（インナーパンツ）《素材》本体ポリエステル92%ポリウレタン8%インナーパンツポリエステル88%ポリエステル12%DESCENTE GOLF オススメ おすすめ デサント ゴルフ ゴルフ用品 ゴルフウェア ウエア アパレル 洋服 女性 レディースウェア ボトムス スカート インナーパンツ プリーツ ハリ ポケット UV 吸汗速乾 白 ホワイト 黒 ブラック サックス DC23SSWEAR