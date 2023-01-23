『BANDAI S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーゲンム ゴッドマキシマムゲーマー レベルビリオン『仮面ライダーエグゼイド』(魂ウェブ商店限定)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 56分に出品され04月21日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材】ABS、PVC

【サイズ】全高：約180mm

パッケージ重量: 0.34 kg

対象年齢: 15才以上