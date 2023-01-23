『DOD(ディーオーディー) 5人用テントマット ウレタン厚6mm MA5-520【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 56分に出品され03月17日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) 5人用テントマット ウレタン厚6mm MA5-520



【商品説明】

・カラー:グレー

・サイズ:(約)W290×D260cm×厚さ6mm

・付属品:キャリーバッグ

・収納サイズ:(約)W90×D20×H39cm

・材質:210Dポリエステル、ウレタン

・適合モデル:ザ・テント T5-624-KH、ザ・ワンタッチテントL T5-674-KH

・重量:(約)2.9kg



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 3.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。