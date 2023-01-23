『FUJIFILM インスタントカメラ チェキinstax mini 50S ピアノホワイト INS MINI 50S WT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 15時 06分に出品され03月10日 15時 06分に終了予定です。即決価格は8,602円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」 「インスタントカメラ チェキ mini50S」のピアノホワイトが新たに登場



(1) 1度で2枚連続の写真が撮れ、ツーショット撮影に便利な「2枚連写セルフタイマー」機能搭載。



(2) 「縦撮り」「横撮り」が自由自在にできる「2つのシャッターボタン」搭載。



(3) 周囲の明るさを認識して暗い室内でも人物と背景がキレイに撮れる「背景きれいフラッシュ」搭載。



(4) プリントの仕上がりを明るめ・暗めに調節できる「濃淡コントロール機能」搭載「主な仕様」メーカー型番 : INS MINI 50S WT