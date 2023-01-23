『つかまり立ち ステッキ ブラウン 籐 籐家具 ラタン 介護 補助 杖 つえ 室内【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 09時 29分に出品され03月27日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
つかまり立ち ステッキ ブラウン 籐 籐家具 ラタン 介護 補助 杖 つえ 室内
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ケイ・ホスピア オッセンベルグ社製 リハビリステッキ適応身長:144-184cm交換用杖先ゴム1個付き (OS-1)
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ケイ・ホスピア オッセンベルグ社製 リハビリステッキ適応身長:144-184cm交換用杖先ゴム1個付き (OS-3)
¥ 8598
ケイ・ホスピア オッセンベルグ社製 リハビリステッキ適応身長:144-184cm交換用杖先ゴム1個付き (OS-5)
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ケイ・ホスピア オッセンベルグ社製 リハビリステッキ適応身長:144-184cm交換用杖先ゴム1個付き (OS-12)
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¥ 8597
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ステッキ | (まとめ)ユーワ 転ばぬ杖コンフォート(簡易包装)杖ホルダー K2600CSF 1個(×5)
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フランスベッドライトケイン LC-08
¥ 8586
フランスベッドライトケイン LC-07
¥ 8586
ユーバ産業 四点前後可動固定式 2ウェイステッキ すずらん TW-0128
¥ 8586
落札価格8601円
170 入札履歴
終了
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