『つかまり立ち ステッキ ブラウン 籐 籐家具 ラタン 介護 補助 杖 つえ 室内【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 09時 29分に出品され03月27日 09時 29分に終了予定です。即決価格は8,601円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

つかまり立ち ステッキ ブラウン 籐 籐家具 ラタン 介護 補助 杖 つえ 室内



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。