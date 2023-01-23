『ボードゲーム アソビション ミレニアムブレード セットローテーション拡張 日本語版 (1-5人用 2時間 12才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 37分に出品され03月12日 12時 37分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アソビション ミレニアムブレード セットローテーション拡張 日本語版 (1-5人用 2時間 12才以上向け) ボードゲーム拡張セット

アソビション(Asobition)



【商品説明】

・※この製品単体では遊べません。ミレニアムブレードの本体が必要です。

・プレイ人数 :1-5人

・プレイ時間 :2時間

・対象年齢 :12才以上

・本体サイズ :190×190×70mm



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ボードゲーム

アソビション

ミレニアムブレード

セットローテーション拡張

日本語版

(1-5人用

2時間

12才以上向け)

ボードゲーム