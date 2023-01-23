『ジェックス ピュアクリスタル サークル・ケージ子猫用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 03時 26分に出品され03月31日 03時 26分に終了予定です。即決価格は8,590円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェックス ピュアクリスタル サークル・ケージ子猫用



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23.6×10.8×19.9cm

・本体重量:600g



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。