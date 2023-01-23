『リボルテックヤマグチNo.126EX リボルテックヤマグチ タチイエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 13時 28分に出品され04月13日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リボルテックヤマグチNo.126EX リボルテックヤマグチ タチイエロー
【商品説明】
・(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会
・主な製造国 :中国
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 21.50 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
883 入札履歴
終了
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