『リボルテックヤマグチNo.126EX リボルテックヤマグチ タチイエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 13時 28分に出品され04月13日 13時 28分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リボルテックヤマグチNo.126EX リボルテックヤマグチ タチイエロー



【商品説明】

・(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会

・主な製造国 :中国

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。