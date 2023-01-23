『ボディバッグ 本革 メンズ レトロ お洒落 レザー 斜めがけバッグ 大容量 お洒落 ワンショルダーバッグ 自転車鞄 かっこいい 左利き 右利き 折傘 水筒など収納【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 08時 39分に出品され03月19日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適用：
√自転車に乗る時や、出かける時など、あらゆるシーンで活躍してくれます。
√ショルダーストラップは左右付き替え可能！
√品質への：細部まで工夫しています！
√かっこいいデザイン！
カラー：ブラウン
重量：約0.8kg
サイズ約横17cm×マチ7cm×縦34cm
※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。
素材感：
1.素材：牛革、本革レザー
2.内装：耐久性の布地
3.ショルダーストラップ：布地と本革のコンビ
※撮影時の光のあたり方や、モニターの発色の具合などによって実際のものと色が若干異なる場合ございます。何卒、予めご理解の上にお選び下さい。
構成：
1.正面：ジッパーポケット（携帯、財布収納）。
2.メイン収納室：携帯、iPad、財布など収納。
収納：iPad、携帯、ボトル、財布等対応
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落札価格8567円
251 入札履歴
終了
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