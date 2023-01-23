『楽器・音響機器 ボナード アルトサクソフォン リガチャー 逆締め ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ (2254UG)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 22時 20分に出品され03月06日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他管楽器、吹奏楽器

【商品名】

ボナード アルトサクソフォン リガチャー 逆締め ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ (2254UG)



【商品説明】

・2つネジで、芯のあるしっかりとした音色が得られます。

・ゴールドプレートは、きらびやかで華やかな音色で人気です。

・心地よいレスポンス、リードの振動を妨げない響き、自由なコントロール性を持ち合わせます。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 5.50 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。