『楽器・音響機器 ボナード アルトサクソフォン リガチャー 逆締め ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ (2254UG)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 22時 20分に出品され03月06日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他管楽器、吹奏楽器
【商品名】
ボナード アルトサクソフォン リガチャー 逆締め ゴールドプレート(金メッキ)仕上げ (2254UG)
【商品説明】
・2つネジで、芯のあるしっかりとした音色が得られます。
・ゴールドプレートは、きらびやかで華やかな音色で人気です。
・心地よいレスポンス、リードの振動を妨げない響き、自由なコントロール性を持ち合わせます。
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 5.50 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
セルマー バスクラリネット リガチャー 銀メッキ仕上げの セルマー バスクラリネット リガチャー 銀メッキ仕上げ
¥ 8546
Vincent Bach 1-1/2C シンフォニック トランペット マウスピース スロート No.26 SP 銀メッキ Trumpet mouthpiece 1 1/2C Symphonic 北海道 沖縄 離島不可
¥ 8540
Vincent Bach コマーシャル 10-1/2S トランペット マウスピース SP 銀メッキ 10 1/2S commercial Trumpet mouthpiece 北海道 沖縄 離島不可
¥ 8540
Vincent Bach コマーシャル 7S トランペット マウスピース SP 銀メッキ 金管楽器 commercial Trumpet mouthpiece 北海道 沖縄 離島 同梱不可
¥ 8540
Rovner リガチャー VERSA アルトサクソフォン用 V-1RL
¥ 8540
送料無料 Homyl 瓢箪笛 C/Bbキー ひょうたん 葫蘆絲 フルス 中国フォーク楽器
¥ 8540
HOLTON ホルトン フレンチホルン用マウスピース MDC
¥ 8537
ACME アクメ 擬音笛 水笛 AC499 国内正規品
¥ 8536
楽器 バンドーレン コントラバスクラリネットリード トラディショナル:3(5枚入) CR153
¥ 8536
BEST BRASS 弱音器 イーブラス ジュニア トロンボーン用 EBJ-TRB
¥ 8534
セルマー テナーサクソフォン キャップ 銀メッキ仕上げ メタルマウスピース専用
¥ 8533
バリトンサックス用 CARBON Series Harry Hartmanns ハリーハートマンズ 合成素材製リード Fiberreed バリトンサックス用 CARBON Series
¥ 8531
チューバ・スーザフォン用 スタンダードマウスピース ヤマハ BB67B4
¥ 8529
大岡紫山 ドレミ横笛 C調
¥ 8527
Rovner リガチャー VERSA B♭クラリネット用 V-1R
¥ 8526
BG レヴェレーションシルバー リガチャー アルトサクソフォーン用 シルバープレートサポート L12RS
¥ 8526
HERCULES ハーキュレス チューバ パフォーマースタンド DS553B
¥ 8523
ハーマン トランペット・ミュート ワウワウ アルミ 並行輸入
¥ 8520
落札価格8561円
286 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！