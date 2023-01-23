『日本アンテナ 利得切換式屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 30分に出品され04月11日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,560円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本アンテナ 利得切換式屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE
【商品説明】
・付属品F型接栓(5C用)5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)
・特徴UHFの利得切換が3段階で可能です。また利得調整つまみで利得を小さい範囲で細かく調整することが可能です。
・特徴マストに対して水平・垂直に設置が可能です。
・特徴電波の漏洩を防ぐ構造を施していることが承認されているため、SHマークに登録されています。
・特徴電源が着脱可能なため、従来の屋外設置に加え、設置環境に応じて屋内設置も可能です。
・特徴電源部に接続モニターを搭載しているため、機器を分離した場合でも接続
※商品によって、サイズ展開・色展開がある商品がございます。
カートに入れた後、要望欄にご希望サイズやご希望カラーを記載下さい。
※サイズ・カラーによっては欠品の場合がございますが
その場合は、ご連絡させて頂きます。
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落札価格8560円
612 入札履歴
終了
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