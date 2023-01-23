日本アンテナ 利得切換式屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

日本アンテナ 利得切換式屋外用電源着脱型ブースター NSB42DSUE

【商品説明】

・付属品F型接栓(5C用)5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)

・特徴UHFの利得切換が3段階で可能です。また利得調整つまみで利得を小さい範囲で細かく調整することが可能です。

・特徴マストに対して水平・垂直に設置が可能です。

・特徴電波の漏洩を防ぐ構造を施していることが承認されているため、SHマークに登録されています。

・特徴電源が着脱可能なため、従来の屋外設置に加え、設置環境に応じて屋内設置も可能です。

・特徴電源部に接続モニターを搭載しているため、機器を分離した場合でも接続



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