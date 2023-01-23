『ユニックス(UNIX) 野球プロテクター チームマスク 硬式用 ネイビー BX8833【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 46分に出品され03月18日 12時 46分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユニックス(UNIX) 野球プロテクター チームマスク 硬式用 ネイビー BX8833



【商品説明】

・サイズ:幅28×長さ35×奥行11.65cm

・素材:カーボンスチール

・重量:約540g



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。