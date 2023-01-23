『ユニックス(UNIX) 野球プロテクター チームマスク 硬式用 ネイビー BX8833【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 46分に出品され03月18日 12時 46分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユニックス(UNIX) 野球プロテクター チームマスク 硬式用 ネイビー BX8833
【商品説明】
・サイズ:幅28×長さ35×奥行11.65cm
・素材:カーボンスチール
・重量:約540g
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8554円
840 入札履歴
終了
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