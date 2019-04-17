【新品】1週間以内発送　ボヘミアン・ラプソディ ブルーレイ版スチールブック仕様(特典映像ディスク&オリジナルTシャツ付き) Blu-ray【コストコ お買い得】

商品説明

特典映像ディスク&オリジナルTシャツ(サイズ:フリーサイズ(大人用) )付き!

※商品・特典のデザイン、仕様は変更する場合があります。



熱狂! 感涙! 喝采!!

伝説のバンド<クイーン>の感動の物語。



魂に響くラスト21分―― 俺たちは永遠になる。



ブルーレイディスク特典

※全てブルーレイディスクのみの収録特典

【本編ブルーレイ】

・“ライヴ・エイド" パフォーマンス映像

・ラミ・マレック:フレディになるまで

・よみがえるレガシー

・“ライヴ・エイド"をもう一度

・オリジナル劇場予告編集

―オリジナル劇場予告編(1)

―オリジナル劇場予告編(2)

―オリジナル劇場予告編(3)



【特典映像ディスク】

※5part 全約19分の貴重な映像が収録された特典映像ブルーレイディスク

・ミュージック・ビデオ再現の舞台裏

・クイーンに夢中

・プロモーション映像集

―“ライヴ・エイド"の音作りに迫る

―フレディ誕生

―クイーンになるために



リージョンコード: リージョンA





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JAN: 4988142441911

発売日: 2019/04/17

状 態: 新品

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