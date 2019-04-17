『【新品】1週間以内発送 ボヘミアン・ラプソディ ブルーレイ版スチールブック仕様(特典映像ディスク&オリジナルTシャツ付き) Blu-ray【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 59分に出品され03月20日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,545円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特典映像ディスク&オリジナルTシャツ(サイズ:フリーサイズ(大人用) )付き!
※商品・特典のデザイン、仕様は変更する場合があります。
熱狂! 感涙! 喝采!!
伝説のバンド<クイーン>の感動の物語。
魂に響くラスト21分―― 俺たちは永遠になる。
ブルーレイディスク特典
※全てブルーレイディスクのみの収録特典
【本編ブルーレイ】
・“ライヴ・エイド" パフォーマンス映像
・ラミ・マレック:フレディになるまで
・よみがえるレガシー
・“ライヴ・エイド"をもう一度
・オリジナル劇場予告編集
―オリジナル劇場予告編(1)
―オリジナル劇場予告編(2)
―オリジナル劇場予告編(3)
【特典映像ディスク】
※5part 全約19分の貴重な映像が収録された特典映像ブルーレイディスク
・ミュージック・ビデオ再現の舞台裏
・クイーンに夢中
・プロモーション映像集
―“ライヴ・エイド"の音作りに迫る
―フレディ誕生
―クイーンになるために
リージョンコード: リージョンA
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JAN: 4988142441911
発売日: 2019/04/17
状 態: 新品
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4988142441911
商品コード
10002938
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落札価格8545円
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終了
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